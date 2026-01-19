¡ÚMATSURI¡Û¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ë¾®Ìî»û¤µ¤ó¥É¥ä´é¡ÖÅ·»È¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¡ÌøÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÙ¤¯¡Ä¡×40ºÐ·Þ¤¨Æ¬È±¤ËÇº¤ß¤â
½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¡õÊ¿À®¥Ý¥Ã¥×¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMATSURI¡×¤ÎÅÏÊÕ¿¿¤µ¤ó¡¢¶¶ÄÞ·òÆó¤µ¤ó¡¢¾®Ìî»ûÍã¤µ¤ó¡¢¾¾²¬ÂîÌï¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ¾Ä¤µ¤ó¡¢ÌøÅÄÍ¥¼ù¤µ¤ó¤Î£¶¿Í¤¬¡Ö¥¹¥«¥ë¥×£Ä¥Ü¡¼¥Æ¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éº£·î£²£²Æü¤Ç£±Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢½é¤á¤Æ´ë¶È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿£¶¿Í¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚMATSURI¡Û¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ë¾®Ìî»û¤µ¤ó¥É¥ä´é¡ÖÅ·»È¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¡ÌøÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÙ¤¯¡Ä¡×40ºÐ·Þ¤¨Æ¬È±¤ËÇº¤ß¤â
¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ëà¥á¥ó¥Ð¡¼¥¤¥Á¤Î¥µ¥é±ðÈ±á¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¾®Ìî»û¤µ¤ó¤Ï¡¢
à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÈ±¤ÎÌÓ¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡¢¥«¥é¡¼¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ª±¢¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤âÈ±¤ÎÌÓ¥µ¥é¥µ¥é¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»þ¤Ï¾ÈÌÀ¤Î¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÅ·»È¤ÎÎØ¤Ã¤«¡×¤¬½ÐÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤èËÍ¡£¤À¤«¤éËÍ¡ÖÅ·»È¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Þ¤¹á¤ÈÆÀ°Õ¤²¤ÊÉ½¾ð¡£¤¹¤«¤µ¤º¾¾²¬¤µ¤ó¤«¤éàÃæ¿È¤Ï°Ëâ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Íá¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¬Æþ¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯Ä¹¤ÎÌøÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¶á£´£°ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢È±¤ÎÌÓ¤Î¥±¥¢¤Ë¤â¿Í°ìÇÜµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£à¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈ±¤¬¤Ç¤¹¤Í¡ÄÍÍ»Ò¤¬°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡Äá¤È¡¢ÌøÅÄ¤µ¤ó¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿È¯¸À¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¡£
à¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ±¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ã¡¹¤·¤«¤Ã¤¿º¢¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À½ÉÊ¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»È¤¤Â³¤±¤Æ¸µµ¤¤ÊÆ¬Èé¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÈ±¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡ªá¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯£´£°ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀë¸À¡£àÈ±¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Êá¤ÈÏÃ¤·¡¢ÌøÅÄ¤µ¤ó¤È£²¿Í¤Ç¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡×¡ÖÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡¢¥¤¥±¤ª¤¸¤ò¡×¤È¸À¤¤¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤òÄï¤¿¤Á£´¿Í¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³¤È¸«¼é¤ëÍÍ»Ò¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
