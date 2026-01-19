ロッテのドラフト4位・桜井ユウヤ内野手（昌平）が任天堂のゲーム「大乱闘スマッシュブラザーズSpecial」のファイター「デデデ」が持つハンマーをイメージしたバットで夢の本塁打王を目指す。新人合同自主トレ第3クール第2日の19日、ロッテ浦和球場での練習後に取材に応じ、プロで使用するバットについて「スマブラのデデデってわかりますか？それが持ってるハンマーみたいなのがあるんですけど、当たりそうじゃないですか。そういうイメージで作ってもらいました」と明かした。

野球規則では、最も太い部分（打球部）の直径が2・61インチ（約6・6センチ）以下と規定されており、ハンマーのような形状にはならないが、桜井は「自分の感覚的にはバットの面が大きければ大きいほど当たると思ってるので、とにかく芯のところは太くして、あとは握りやすいグリップにしてもらったって感じです」と説明。高校時代は既製の金属バットだったが、「4番バッターらしく強いスイングっていうのを意識した中で、重くて飛びそうなバットを選んで使っていた」という。

高校通算49発、背番号「55」を背負う期待の長距離砲。仮契約後には、将来的な目標として「ホームラン王」を掲げ、「村上選手の記録は超えたいので、60本打ちたい」と宣言した。キャンプまでには重心を先端側に寄せた「トップバランス」のバットも届く予定で、今後も試行錯誤を続けながら自分に合った“相棒”を見つけていくつもりだ。