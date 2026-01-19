²®Ìîµ®»Ê¡¢¥Á¥§¥³¤Ç¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ø¡¡¥í¥Ã¥ÆÂàÃÄ¡¢½êÂ°µåÃÄ¤¬È¯É½
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¥×¥íÌîµå¥í¥Ã¥Æ¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿²®Ìîµ®»Ê³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤¬º£µ¨¤Ï¥Á¥§¥³¤ÎÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥Ä¥£¡¦¥Ö¥ë¥Î¡×¤¬³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼èºà¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ç16Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¥³Ìîµå¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡£³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²®Ìî¤ÏÆàÎÉ¡¦·´»³¹â¤«¤é´Ø³ØÂç¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ò·Ð¤Æ¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ë2010Ç¯¤ËÆþÃÄ¡£21Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¢ÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ºòµ¨¤ÏÉ¨ÄË¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢1·³½Ð¾ì¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»1146»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1143°ÂÂÇ¡¢260ÅðÎÝ¡¢ÂÇÎ¨2³ä8Ê¬3ÎÒ¡£
¡¡Æ±¹ñ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜÁª¼ê¤Ï¸µµð¿Í¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Çºòµ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿Â¼ÅÄÆ©¤µ¤ó¤é¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£