秋元康氏がプロデュースする昭和歌謡グループ「MATSURI」が19日、都内でヘアケアブランド「スカルプD ボーテ」のアンバサダー就任発表会に出席した。最年長の柳田優樹（40）は「40歳になったばかりで髪の様子が今までと違う。商品を使い続けて元気な頭皮をめざしたい」とPRした。

昨年末に日本レコード大賞で新人賞を受賞し、グループにとって飛躍の1年にするべく活動を続けている。小野寺翼（31）はブランドのPRも兼ねながら「国民的グループになるために頑張っているので、ビジュアルを整えて紅白歌合戦を目指したい」と意欲。渡辺真（39）は「昨年はファンの方といろいろなものを乗り越えてレコード大賞の新人賞をとれたので、今年は大賞として帰ってきたい」と話した。

またイベントではメンバー6人が30秒の間に同時に特技を披露するコーナーも設けられた。小野寺が円周率を100桁暗唱する間に鈴木渉（34）がバク転をしたり、橋爪健二（33）が芸人のサンシャイン池崎のモノマネをするなどカオスな状態。ただやり終えると「新たな団体芸ができた」と6人全員が満足そうな表情を浮かべていた。