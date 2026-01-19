木村カエラ、自作イヤーマフつけた出勤コーデ公開「売り物みたい」「おしゃれで真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/01/19】歌手の木村カエラが1月18日、自身のInstagramを更新。自作のイヤーマフつけた出勤コーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳女性歌手「売り物みたい」手編みグッズ身につけた出勤コーデ
木村は「赤い髪に赤いアイライナー撮影でした」と書き出し、写真を3枚投稿。「自分用に編んだイヤーマフをかぶって出勤でした」と添えて、オフホワイトのイヤーマフを付けて赤い髪とアイライナーが印象的なアンニュイな表情のアップショットを披露している。
この投稿には「雰囲気が素敵」「赤髪がとても似合う」「アシンメトリーな前髪可愛い」「手編みのイヤーマフが可愛い」「売り物みたい」「おしゃれで真似したい」「自然体な表情が魅力的」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆木村カエラ、自作イヤーマフ姿を披露
◆木村カエラの投稿に反響
