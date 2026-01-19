aespaニンニン、引き締まった美背中ショットに反響続々「縦線すごい」「後ろ姿も完璧」
【モデルプレス＝2026/01/19】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が1月18日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「紅白」欠席の韓国アイドル「縦線すごい」引き締まった美背中披露
◆ニンニン、最新ショット公開
ニンニンは「Random shit again」とつづり、オフショットを複数枚投稿。帽子をかぶり、引き締まった背中のラインが印象的なショート丈のトップスを着用したスタイリングでは、鏡に映る自身の姿を公開している。
◆ニンニンの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「後ろ姿も完璧」「縦線すごい」「別人級の雰囲気」「レベチのオーラ」「着こなしがかっこいい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
