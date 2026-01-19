第1子妊娠のカリスマトレーナーAYA、マタニティフォト公開「美しくて神秘的」「素敵」の声
【モデルプレス＝2026/01/19】カリスマトレーナーのAYAが1月19日、自身のInstagramを更新。第1子妊娠への祝福メッセージへの感謝を綴るとともに、マタニティフォトを公開し、反響が寄せられている。
また「私はこれから経験した事のない場所、『未知なる世界』に突入していこうとしておりますが、魚が水の中を泳ぐように鳥が空を飛ぶように、私が自分としてあるがままに最大限発揮できるそんな自然体な姿でいれる妊婦生活を過ごしていきたいなと思っております」と現在の心境を明かし、「お腹の胎動を感じながら毎日が愛おしく…心穏やかな日々を過ごしております。性別はどちらなのかなぁ〜と今はそれが1番楽しみです」と記している。
【Not Sponsored 記事】
【写真】妊娠発表の41歳カリスマトレーナー「美しくて神秘的」ふっくらお腹のマタニティフォト
◆AYA、ふっくらお腹のマタニティフォト公開
AYAは「沢山の温かいコメントとDM本当にありがとうございました 1つ1つ大切に読ませて頂きました」と、寄せられた多くの祝福の声に感謝。ふっくらとしたお腹に手を添え、穏やかな表情を浮かべるモノクロのマタニティフォトを公開した。
この投稿に、ファンからは「美しくて神秘的です」「穏やかな表情に癒やされます」「素敵なマタニティフォトに感動」「母としての美しさが溢れてる」「健康に気をつけて過ごしてください」といった声が寄せられている。
◆AYA、1月16日に第1子妊娠発表
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
