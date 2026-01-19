【マクドナルド】600円台ランチが無料でボリュームアップ、「ひるまック」期間限定キャンペーン

日本マクドナルドは1月26日から、平日ランチ限定のセット「ひるまック」を対象に、「マックフライポテト」Mサイズと「ドリンク」Mサイズを、それぞれ無料でLサイズにアップできるキャンペーンを実施する。

【この記事の写真すべてを見る】ひるまックビッグマック、ひるまックてりやきチキンフィレオ、選べるサイドメニュー など画像3点はこちら

キャンペーン期間は1月26日〜30日の5日間限定。通常はポテト、ドリンクともにLサイズへの変更にそれぞれ＋50円（一部店舗・デリバリーでは価格が異なる）が必要なため、合計100円分お得になる。

「ひるまック」は、平日ランチタイム（10時30分〜14時）限定で販売している人気セット。バーガー、サイドメニュー、ドリンクを組み合わせた内容で、通常時間帯と比べて最大70円お得な600円〜680円で提供している。

バーガーは「ビッグマック」「ダブルチーズバーガー」など定番5種から選択可能。サイドメニューは「マックフライポテト」「チキンマックナゲット 5ピース」「サイドサラダ」など、ドリンクは「コカ・コーラ」「コカ・コーラ ゼロ」「スプライト」「ファンタ グレープ」「ファンタ メロン」「Qoo 白ぶどう」など、Mサイズのドリンクを幅広く取りそろえる。

今回のキャンペーン期間中は、これらのセットを注文すると、追加料金なしでポテトとドリンクがLサイズに変更可能となり、ボリューム面でも満足感の高いランチを楽しめる。

※ホットティー、プレミアムローストコーヒー(ホット）はLサイズがないため、また、ミニッツメイドオレンジはSサイズのみでの提供のため、変更対象外。

「ひるまック」ラインアップ（すべて店頭税込価格）

(1)ひるまック てりやきマックバーガー：600円

(2)ひるまック ビッグマック：680円

(3)ひるまック ダブルチーズバーガー：640円

(4)ひるまック てりやきチキンフィレオ：630円

(5)ひるまック フィレオフィッシュ：620円

※一部店舗・デリバリーでは価格や内容が異なる場合がある。

【この記事の写真すべてを見る】ひるまックビッグマック、ひるまックてりやきチキンフィレオ、選べるサイドメニュー など画像3点はこちら