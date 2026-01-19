ソフトバンク・柳田悠岐外野手が１９日、大分・佐伯市内での自主トレを公開。２６年が７年契約の最終年となるプロ１６年目への意気込みを語った。２５年は右けい骨骨挫傷で長期離脱。２０試合の出場で、規定打席には２年連続届かなかった。「危機感があります。（プロは）３年やって一人前と言うじゃないですか。３年ダメだったら終わりでしょ」と、３７歳は悲壮な決意を明かした。

ただ、生涯打率（４０００打数以上）で現役トップ、歴代７位の３割１分２厘を誇るベテラン。「試合に出れば打てるという自信はあるので、ケガしないように」と、故障さえなければ、若い選手に負けない自信がある。自主トレではソフトバンクの後輩・笹川吉康、日本ハム・清宮幸太郎、ロッテ・安田尚憲、ＤｅＮＡ・梶原昂希、女子プロゴルファーの脇元華、中村心を率いて、はつらつとした動きを見せた。

２５年の日本シリーズでは全５試合に１番に座り、打率４割５分５厘の活躍。第５戦では石井大智から同点２ランを放つなど、５年ぶり日本一の立役者となった。「（シーズンの）最後らへんに（１番を）打って、すごいやりやすいとうか、いいなと思った。周東とかいろんな選手いますけど、勝てるようにアピールしたい」と１番へのこだわりを見せた。開幕戦で１番に座ればプロ１６年目で初めてだ。機動力も求められる打順だが「走らなくていい。ホームラン打てば」と通算２６８発のスラッガー。「清宮が１番という記事を見たので、僕も１番で出られるようにアピールしたい」と、柳田塾の弟子にも対抗心を燃やした。

キャンプは調整を一任されたＳ組だが、ゆっくり構えるつもりはない。「やっぱり、打たないと試合に出られないので。最初から打たないとという危機感ですね」と、３月２７日の開幕戦を見据えて、スタートから飛ばすつもりでいる。