【カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル バイオハザード レクイエム レオン・S・ケネディ】 11月19日 発売予定 価格：28,600円 【カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル バイオハザード レクイエム グレース・アッシュクロフト】 9月10日 発売予定 価格：28,600円

カプコンは、フィギュア「カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル バイオハザード レクイエム レオン・S・ケネディ/グレース・アッシュクロフト」をそれぞれ9月10日と11月19日に発売する。価格は各28,600円。

本製品は、カプコンのホラーゲーム「バイオハザード レクイエム」に登場する「レオン・S・ケネディ」と「グレース・アッシュクロフト」を、同社のフィギュアブランド「カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル」から1/6スケールでフィギュア化するもの。

「カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル バイオハザード レクイエム レオン・S・ケネディ」は、シリーズ最新作「バイオハザード レクイエム」の作中さながらの存在感を楽しめるよう、衣裳の風合い、生地に入る皺のディテール、材質ごとに異なる表現を用いて立体化しており、タクティカルな装備も精巧な仕上がりとなっている。

「カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル バイオハザード レクイエム グレース・アッシュクロフト」は、ジャケットの革の質感、衣裳の生地感は精密な彫刻を入れた上で塗装を施すことでリアルな質感を再現しており、作中でも表情豊かに描かれる髪は複数のパーツ構成により、立体的に表現している。

また「グレース・アッシュクロフト」と「レオン・S・ケネディ」を組み合わせ可能な台座には所属組織のエンブレムが彫刻されている。

スケール：1/6スケール サイズ：H 約328mm × W 約200mm × D約130mm 素材：PVC、ABS、鉄スケール：1/6スケール サイズ：H 約308mm × W 約200mm × D 約130mm 素材：PVC、ABS、鉄

