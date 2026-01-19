タレントのホラン千秋が１９日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）にゲストとして生出演。昨年３月いっぱいでキャスターを卒業した番組に１０か月ぶりの“里帰り”を果たした。

この日、前に放送の「ゴゴスマ」石井亮次キャスターとの番組またぎで「Ｎスタ」メインキャスターを務める井上貴博アナウンサーとともに画面に登場。

「あれ？」と驚く石井アナに「びっくりしてる〜」と爆笑したホラン。金とオレンジに染めたド派手な髪型で「Ｎスタの時間でございます」と丁寧に口にした。

井上アナに「この後、ゲスト出演するんですよ」と紹介されると「番宣です」とニッコリ。

Ｒ―１グランプリ出場中の石井アナに「なんか芸人さん、目指してらっしゃるんですよね」とツッコミ。「違う、違う。Ｒ―１に出てるだけで、私はこういう番組の司会者です」と慌てさせる場面も。

石井アナに、ド派手な髪色について「はじけちゃってる感じがしてますよ」と言われると「ありがとうございます。出るってことで、昨日の夜に５時間かけてＮスタカラーにしてきました！」と宣言。

番組冒頭では、声優出演中のテレビアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」の原作者で作家の今村翔吾さんと並んで出演。「報道番組、初めてだから、そわそわしちゃって」とギャグを飛ばし、井上アナに「８年間を返せ！」とツッコまれた。

その上で「スタジオに帰ってきたら『お帰りなさい』って言われて、もう、私、涙が出るくらいうれしかった」と話した。

ホランは２０２５年３月末をもって同番組を卒業することを発表。同年３月２７日の放送で８年間のキャスター生活を卒業した。