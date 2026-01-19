¡ÖµîÇ¯¤½¤ó¤ÊÅê¤²¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤è¤¯¡Ä¡×Í°°æ¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¸åÇÚ¥Á¥¯¥ê¡¡¤É¤ä´é°ìÅ¾¥¹¥¿¥¸¥ªÂçÇú¾Ð
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡¡¥×¥íÌîµå¥¹¥¿¡¼½¸·ë¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯VSºå¿ÀºÆ¤Ó¡ª¥È¡¼¥¯ÆüËÜ°ì·èÄêSP¡×¤¬18Æü¸á¸å7»þ¤«¤é2»þ´ÖÆÃÈÖ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÃæÆü¡¦Í°°æ½¨¾ÏÅê¼ê¡Ê39¡Ë¤¬ÆÈ¼«¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡22Ç¯¤ËÎ©Ï²ÏÂµÁ»á¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡¢3Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃæÆü¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ê4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Í°°æ¤Ï26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¦¥Á¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢Æ±¤¸´ÆÆÄ¤Ç¤Î3Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤Ï1999¡Á2001Ç¯¤Îºå¿À¡¦ÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ°ÊÍè¤À¤ÈÀâÌÀ¡£ºå¿À¤Ï02Ç¯¤ÎÀ±ÌîÀç°ì´ÆÆÄ¤Ç4°Ì¤ËÉâ¾å¡¢Íâ03Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿ÈäÏª¤·¡ÖÃæÆü¤âµîÇ¯´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ4°Ì¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤Ë¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥à¤¬¡Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¼Â´¶¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö³§¤µ¤ó¤ªËº¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µîÇ¯Í£°ìºå¿À¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤Î¤ÏÃæÆü¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢13¾¡12ÇÔ¤Ç¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¼¨¡£¡Ö¤À¤«¤é°ì±þ¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤É¤ä´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÍ°°æ¤ÎÎÙ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿À¾Éð»þÂå¤Î¸åÇÚ¡¦½©»³æÆ¸ã¡Ê37¡Ë¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÎÏÃ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í°°æ¤µ¤ó¤è¤¯¡¢µîÇ¯¤½¤ó¤ÊÅê¤²¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯µ¤¤Ë¡Ä¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡¢Í°°æ¤â¶ì¾Ð¤¤¡£ÉÍÅÄ¤ò¡Ö½©»³¡¢¤ªÁ°°¤¤¤Ç¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤»À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÍ°°æ¤ÎÅÐÈÄ¿ô¤Ï12»î¹ç¡£¼«¿È¥ï¡¼¥¹¥È¤Î22Ç¯³ÚÅ·¤Ç¤Î10»î¹ç°ÊÍè¡¢2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£