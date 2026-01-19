²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¤ÇÃíÌÜ¡ª¤ªÊ¢¥Á¥é¸«¤»°ÂÇÜ²µà¥Ï¡¼¥É¥È¥ìá¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¥Ä¤½¤¦¤Ê¡×¡Ö¤ª¤ª¥Ã¡ª¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×
¥Þ¥·¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë
¡¡½÷Í¥¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°ÂÇÜ²µ(¤ª¤È)¤¬¥Ï¡¼¥É¤Ê¶Ú¥È¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡18Æü¤Ë26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿°ÂÇÜ¡£¡ÖÄ«¤«¤é»Ð¤ÈGYM¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡¡ÃÂÀ¸ÆüÄ«³è¡¡µ¤»ý¤Á¤¤¤¤Ä«¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Þ¥·¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÊ¢¶Ú¤äÇØ¶Ú¤Ê¤É¤òÃÃ¤¨¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÊ¢¤òÏª½Ð¤µ¤»¤¿¶Ú¥È¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¥Ä¤½¤¦¤Ê¡×¡Ö¤ª¤ª¥Ã¡ª¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡¡Èþ¤ÎÈëÌ©¤ä¤Ê¡×¡Ö±¿Æ°¤·¤Æ¤ë²µÉ±¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤á¤Ã¤Á¤ã°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°ÂÇÜ¤Ï2017Ç¯¤Ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î½©¸µ¹¯¤È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Î¾¾±º¾¡¿Í²ñÄ¹¤¬ÀßÎ©¤·¤¿·àÃÄ¡Ö4¥É¥ë50¥»¥ó¥È¡×¤ËÆþÃÄ¡£18Ç¯¤Î¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¤¯¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤ ¥·¡¼¥º¥ó3¡×(ABEMATV)¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ÇÌÀ¤ë¤¯¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¶ä°ÉÏ¡²ÚÌò¤ò¹¥±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£