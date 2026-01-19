フォージドアイアンも”やさしい”モデルが人気！ 「『ZXi』でも8：2の割合で『5』が売れています」 【アイアン売り上げランキング】
アイアン部門で長くトップ10に入っているモデルを調べると、やさしいフォージドアイアンがロングセラーになっていることが分かった。今週のランキングでは2位の『スリクソン ZXi5』、5位の『タイトリスト T250』、7位の『ブリヂストン 258CBP』などがその代表格。PGAツアースーパーストアつくば学園東大通り店の谷合信俊さんに話を聞いてみた。
【ロボット試打】ランキングに入った”やさしい”フォージドアイアン 飛距離はどれくらい？
「アイアンは2025年から引き続き、スリクソン、ブリヂストン、タイトリストがよく売れています。それに続くのがミズノですかね」フォージドアイアンが売れている要因は？「フォージドアイアンでもスリクソンシリーズで言えば『ZXi7』ではなくて、山下美夢有プロも使っている『ZXi5』が圧倒的に人気。当店では8:2くらいの割合で『ZXi5』が売れています。やさしい系のフォージドアイアンはターゲット層が広くて幅広いゴルファーが使えるようになった。それと、やっぱりアイアンは打感で選ぶ人が多いのでフォージドアイアンは強いですね」 2026年もやさしいフォージドアイアンの人気は続いていきそうだ。（アイアン売り上げトップ3）1位 ダンロップ ゼクシオ142位 ダンロップ スリクソン ZXi53位 ピン G440※データ提供：矢野経済研究所、1月5日〜1月11日のデータ◇ ◇ ◇売れている中古パターを調査。関連記事『中古パターで人気1位は、谷口徹も愛用する品薄の"オデッセイの名器"【中古クラブランキング】』で詳細をチェックできる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
4位以下は？ アイアン売り上げランキングトップ10
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
海外メジャーを制した西郷真央と山下美夢有のアイアンは同じ“フォージド”でも何が違うのか？
女子プロが使用する名器の古いパターは？
中村心が髪をほどきました【女子プロ写真】
【ロボット試打】ランキングに入った”やさしい”フォージドアイアン 飛距離はどれくらい？
「アイアンは2025年から引き続き、スリクソン、ブリヂストン、タイトリストがよく売れています。それに続くのがミズノですかね」フォージドアイアンが売れている要因は？「フォージドアイアンでもスリクソンシリーズで言えば『ZXi7』ではなくて、山下美夢有プロも使っている『ZXi5』が圧倒的に人気。当店では8:2くらいの割合で『ZXi5』が売れています。やさしい系のフォージドアイアンはターゲット層が広くて幅広いゴルファーが使えるようになった。それと、やっぱりアイアンは打感で選ぶ人が多いのでフォージドアイアンは強いですね」 2026年もやさしいフォージドアイアンの人気は続いていきそうだ。（アイアン売り上げトップ3）1位 ダンロップ ゼクシオ142位 ダンロップ スリクソン ZXi53位 ピン G440※データ提供：矢野経済研究所、1月5日〜1月11日のデータ◇ ◇ ◇売れている中古パターを調査。関連記事『中古パターで人気1位は、谷口徹も愛用する品薄の"オデッセイの名器"【中古クラブランキング】』で詳細をチェックできる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
4位以下は？ アイアン売り上げランキングトップ10
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
海外メジャーを制した西郷真央と山下美夢有のアイアンは同じ“フォージド”でも何が違うのか？
女子プロが使用する名器の古いパターは？
中村心が髪をほどきました【女子プロ写真】