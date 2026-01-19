10月開催「富士通レディース」が4日間開催に変更 賞金総額も1億5000万円に増額
日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は19日、10月に千葉県・東急セブンハンドレッドクラブで開催される「富士通レディース」の日程と出場人数の変更、賞金総額増額を発表した。
【写真】木村彩子が愛車のマセラッティを大公開
日程発表当初は10月16〜18日の3日間大会で出場人数96人としていたが、10月15〜18日の4日間大会となり、出場人数も96人から108人に拡大。賞金総額は1億円から1億5000万円に増額された。同大会は1983年に「富士通クイーンズカップゴルフトーナメント」として始まった歴史あるトーナメント。昨年は木村彩子がトータル12アンダーでツアー通算2勝目を挙げた。
