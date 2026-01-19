タレントのホラン千秋が19日、かつて出演したTBS系「Nスタ」（月〜金曜後3・49）にサプライズ出演した。

前の番組「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）」とのつなぎ時間に、井上貴博アナウンサーと並んで登場。「ゴゴスマ」のフリーアナウンサー石井亮次は「ではここ…あれ？あら？」とうろたえた。

ホランは「番宣で〜す！」と明るく説明した。同局系で放送中のアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」にゲスト声優として出演しており、「私、器用で何でもできるんです！」と自信満々にアピールした。

昨年の「Nスタ」卒業後は金髪にするなどして話題になったが、この日はオレンジ色。「昨日の夜5時間かけて“Nスタ”カラーにしてきました」と明かした。一方で「ニュースは斬らないです」とぶっちゃけ、井上アナも「全然やる気ないです」といじった。

「Nスタ」に17年4月から昨年3月まで、約8年間出演したが、この日は「報道番組初めてだから、ソワソワしちゃう」とすっとぼけ発言。井上アナから「8年間、返せ！」と猛ツッコミを受けていた。

久々のスタジオ入りに、スタッフから大歓迎されたという。「スタジオに入ったら、“お帰りなさい”って言って下さって、涙が出るかと思いました」と感激していた。