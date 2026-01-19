¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¥ë¡¼¥¡¼°ËÆ£°¦²Ú¤¬ÌÀ¼£°ÂÅÄ¤È½êÂ°·ÀÌó¡ÖºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡×
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ¤Ï19Æü¡¢½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î°ËÆ£°¦²Ú¡Ê18¡Ë¤È½êÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£µ¨¤«¤é¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¢Äá²¬²ÌÎø¡¢Å·ËÜ¥Ï¥ë¥«¡¢¾®ÁÒºÌ°¦¤È¤È¤â¤ËÌÀ¼£°ÂÅÄ½êÂ°¥×¥í¤È¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÔÆâ¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄËÜ¼Ò¤Ç²ñ¸«¤·¤¿°ËÆ£¤Ï¡Ö1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄ¤Î½êÂ°Áª¼ê¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¾å¤Çº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¾ï¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î°ËÆ£¤Ïºë¶Ì±É¹â3Ç¯À¸¡£24Ç¯¤«¤éÆ±¼Ò¤Î¡ÖÃÏ¸µ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±þ±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿±ï¤â¤¢¤ê·ÀÌó¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÄ©Àï¤·¤¿ºòÇ¯11·î¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¡£12·î¤Î¿·¿ÍÀï¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍË¾³ô¤À¡£ºòÇ¯¤ÎºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤â16°Ì¤È·òÆ®¤·º£µ¨Á°È¾Àï¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡£
¡¡³«ËëÀï¥À¥¤¥¥ó¡¦¥ª¡¼¥¥Ã¥É¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ê3·î5¡Á8Æü¡¢²Æì¡¦Î°µåGC¡Ë¤«¤é»²Àï¤¹¤ë°ËÆ£¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç½éÍ¥¾¡¡£¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡ÖºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡þ°ËÆ£¡¡°¦²Ú¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤¢¤¤¤«¡Ë2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë9·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£4ºÐ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¡£25Ç¯´ØÅì¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¡£1¥á¡¼¥È¥ë60¡£·ì±Õ·¿O¡£