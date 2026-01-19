日本ハムから巨人にFA移籍した松本剛外野手（32）が19日、沖縄・伊江島の「伊江村野球場」での自主トレを公開した。「打撃メインで考えていて、トレーニングも含め、打撃につながる取り組みを12月からしている」と語った。

この日は午前9時に練習を開始し、ダッシュやノックを実施。昼休憩を挟んで午後は打撃練習に取り組み、みっちり汗を流した。出場66試合で打率・188と低迷した昨季からの巻き返しを図るべく、このオフは打撃改革に着手。器用さのあまり、腕を使いすぎる癖を見直し「体幹部分を凄く意識しながら、重点を置いて打撃練習をやっている。もう少し手を使わずに体で打つことを意識している」と明かした。

前夜にはこの自主トレの恒例行事として、メンバーの日本ハム・野村と細川、西武へFA移籍した石井、巨人・郡と今季の目標の数字を互いに話し合った。松本は2年ぶりの100安打超えとなる「130安打」に「15盗塁」と地に足を付けた数字に決め、達成すれば、「伊江島賞」として後輩4人からご褒美がもらえる。

「ここ数年、納得できるシーズンが送れていないので、まずはしっかり全試合スタメンで出るということが数字以外の目標。新天地に行ってチームに欠かせない選手になりたいのが目標ですけど、数字的で言うとそれぐらいヒットを打ちたい」と意欲を見せた。練習後には乗馬施設の馬とともに、球場近くのビーチで記念撮影にも応じた。22年のパ・リーグ首位打者が復活を遂げるべく、沖縄の地で必死にバットを振り込む。