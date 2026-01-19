＜大相撲初場所＞◇九日目◇19日◇東京・両国国技館

【映像】“ただならぬ存在感”の着物姿の人物

十両の取組が行われている最中、土俵上の熱戦に劣らぬほどの視線を集める“ただならぬ存在感”を放つ着物姿の人物が客席に現れた。独特なヘアスタイルと華やかな装いに、ファンからは「髪すごい人来た」「貴族みたい」「気になってしゃあない」など驚きの声が相次いで寄せられた。

話題となったのは、十両十枚目・風賢央（押尾川）と十両十三枚目・英乃海（木瀬）の一番。一度目の立ち合いは、英乃海がつっかけて二度目の立ち合い。今度は立ち遅れた英乃海に対して、風賢央が鋭く当たり、一気に英乃海を押し出して3勝目（6敗）を挙げた。敗れた英乃海は3勝6敗となった。

この白熱した取組の背景、向正面の席に座っていた“ただならぬ存在感”の人物とは、東京・代官山「アマランスラウンジ」のドラァグクイーンであるマダム・レジーヌさん。じつは子供の頃からの大相撲ファン。かつては最高位・前頭筆頭の敷島（現・浦風親方）を熱心に応援し、現在は小結・若元春（荒汐）や、同郷・北海道出身の前頭筆頭・一山本（放駒）を推し力士に挙げる筋金入りの好角家だ。

レジーヌさんの来場は今に始まったことではなく、2025年の一月場所や九月場所でもその姿が目撃されており、そのたびにネット上では「ちょ、客席になんかいる…」などと大きな話題を呼んでいた。

九日目もその圧倒的なオーラは健在で、ABEMAの視聴者からは「髪すごい人来た」「貴族みたい」「気になってしゃあない」「帽子？の人いる」といった声が上がったほか、過去の話題を記憶しているファンからは「前にも話題になっていた」「ドラァグクイーンの方や」「客も相撲もおもろい」といった反響が続々寄せられている。（ABEMA／大相撲チャンネル）