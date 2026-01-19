ジャーナリスト池上彰氏（75）が、18日放送のテレビ東京系「池上彰×日本のリーダー 昭和100年」（午後6時30分）に出演。MCのウエンツ瑛士に過去の記憶を迫るシーンがあった。

昭和のリーダーたちの歩みを振り返る特番。番組では、俳優石原裕次郎さんの格言として「人にしてあげたことはすぐに忘れろ。人にしてもらったことは生涯忘れるな」との言葉を紹介した。

アパレル企業として最年少上場を果たした経営者の片石貴展氏が「何でこんなにあげたのに返ってこないんだみたいな。おごった金額とか。次の日お礼メール、社員からないなみたいな」と自身と裕次郎さんとの違いに苦笑すると、社員に対しては「令和すぎるやろ」とツッコミを入れた。

ウエンツが「今だと会話になるのは、お礼の連絡をどのタイミングでするか」と平成の感覚としてお礼は大前提だと話すと、池上氏は「そんなこと関係なく、とにかくありがとうございましたっていつでも言えばいいだろっていうのが昭和」と昭和の感覚を持ちだして笑いを誘った。

やりとりを聞いていた元日向坂46影山優佳は「ウエンツさんは結構気にされるんじゃないですか？」とニヤリ。ウエンツが「返事があるやつ、ないやつリスト？ 作りたいよ、それは」とぶっちゃけると、池上氏は「昔俺、ウエンツにおごったの覚えてる？」と突然質問。ウエンツは池上氏の追及に「いや、僕はいつもお世話になってますから…」と焦っていた。