【第49回日本アカデミー賞】新人俳優賞発表「８番出口」河内大和ら7人
【モデルプレス＝2026/01/19】「第49回日本アカデミー賞」の授賞式に先立ち、1月19日15時に優秀賞および新人俳優賞などの受賞者・作品が発表。新人俳優賞には、河内大和、白山乃愛、中島瑠菜、坂東龍汰、松谷鷹也、見上愛、森田望智の7人が選ばれた。
【写真】「日アカ」47歳で新人俳優賞「８番出口」出演話題の俳優
新人俳優賞は、原則として映画初出演であるかどうかにかかわらず、主演・助演クラスの大役を演じ、強い印象を残した俳優が対象となる。河内は「８番出口」、白山は「秒速5センチメートル」、中島は「TOKYOタクシー」、坂東は「爆弾」、松谷は「栄光のバックホーム」、見上は「国宝」、森田は「ナイトフラワー」での演技がそれぞれ評価された。
その年の日本映画界を締めくくる映画賞である日本アカデミー賞が今年も開催。2025年1月1日〜2025年12月31日までに公開され選考基準を満たした作品に対し、日本アカデミー賞協会会員による投票が行われた。また、本年度の授賞式は3月13日にグランドプリンスホテル新高輪国際館パミールにて開催される。（modelpress編集部）
河内大和（８番出口）
白山乃愛（秒速5センチメートル）
中島瑠菜（TOKYOタクシー）
坂東龍汰（爆弾）
松谷鷹也（栄光のバックホーム）
見上愛（国宝）
森田望智（ナイトフラワー）
