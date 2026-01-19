ドル円１５７．８０近辺、ユーロドル１．１６３０近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は157.80近辺、ユーロドルは1.1630近辺で推移している。レンジは、ドル円が157.43から157.97まで、ユーロドルは1.1573から1.1638までとなっている。いずれも先週末からはドル安方向に振れている。ただ、ドル円に関しては円売り圧力が次第に優勢になっており、対ドルでの下げ幅を縮小している。一方、ユーロドルは東京朝方にややドル高に振れたあと、反転してドル売りが広がる格好になっている。ユーロ円は東京朝方につけた182.63付近を安値に、東京午後には高値を183.72付近まで伸ばした。



USD/JPY 157.79 EUR/USD 1.1630 EUR/JPY 183.51

外部サイト