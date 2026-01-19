西・伊（ユベントス）を渡り歩いた攻撃的CB・ブランコに注目！｜UEサン・アンドレウ vs プレーラス



【動画】UEサン・アンドレウ vs プレーラス｜https://youtu.be/fQFIWAgWD0I

【スペインサッカー セグンダ・フェデラシオン 2025-26シーズン 第18節】

UEサン・アンドレウvsプレーラス

解説：北嶋秀朗

第75回全国高校サッカー選手権大会では得点王に輝き「北嶋の大会」と言われる活躍で市立船橋を優勝に導く。

柏レイソル入団後はエースとして得点王争いに絡む活躍をみせ、トルシエ率いる日本代表に召集される。

Jリーグ通算73ゴール 得点だけでなく巧みなポストプレーと気迫溢れるプレーでチームを牽引、多くのサポーターの心を掴んだ！

指導者としてはロアッソ熊本、アルビレックス新潟、大宮アルディージャのコーチを歴任、現在はJFLに所属するクリアソン新宿の監督を務めJリーグ昇格を目指す！

実況：山田泰三

元名古屋テレビアナウンサー

UEFAチャンピオンズリーグ、ラ・リーガ、UEFA EUROなど、最高峰のヨーロッパサッカーの実況を担当！

2017年4月23日 ラリーガの優勝を占う伝統の一戦 エル・クラシコ、サンティアゴ・ベルナベウでバルセロナに勝利をもたらした

メッシの伝説のゴールを彩った名実況「メッシがいた～！」は多くのサッカーファンの心に焼き付いている！

【UEサン・アンドレウとは?】

バルセロナに本拠地を置くサッカークラブ。現在はセグンダ・フェデラシオン(スペイン4部リーグに相当)に在籍。

正式名称をUnió Esportiva Sant Andreuといい、1909年創設の伝統あるクラブである。

2024年11月に日本企業、株式会社タイカが経営権を取得し、同社の代表取締役社長・鈴木大登氏がクラブ会長に就任した。

バルセロナ市北東部「サン・アンドレウ区」で地域に愛されるクラブとして歩んできたUEサン・アンドレウは、かつてスペイン2部リーグに在籍した歴史を持ち、再びプロサッカーの舞台に戻ることを夢見てきた。

その長年の夢を、タイカの参画によって現実に近づけ、世界最高峰のラ・リーガ(1部リーグ)昇格という未来へむけたプロジェクトがいま動き出している。

また、クラブの昇格にとどまらず、スペインサッカーを志向する日本人選手を受け入れ、世界最高峰の舞台を用意するだけでなく、そこから将来をになう日本代表選手の創出も視野に入れている。