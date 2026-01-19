東京六大学野球リーグ・慶大の４番を務め、カブスとマイナー契約を結んだ常松広太郎外野手（４年＝慶応湘南藤沢）が１９日、神奈川・横浜市内の同大で記者会見を行った。

内定を得ていた米金融業界大手のゴールドマン・サックス（ＧＳ）を選ばず、米球界挑戦という異例の道を選んだ若武者。長い選考期間を経て内定に至っていただけに、カブスからオファーを受けた翌日には同社を訪問し、これまでの感謝や自身の率直な思いを伝えたという。その結果「全力で頑張ってこいと、全員が背中を押してくださるような言葉をかけてくれた」と振り返り、「改めてＧＳのことが好きになったし、この会社に行こうと思った自分の過去の決断も良かったなと思っています」と感謝した。

常松は１８５センチ、８９キロの日本人では恵まれた体格を誇る右の強打者。２５年春のリーグ戦では３本塁打を放つなど、慶大の主軸として活躍してきた。昨年９月にはプロ志望届を提出し、同１０月のドラフト会議で指名を待ったが、育成でも指名はなかった。

だが、カブスはその潜在能力に注目。マイナー契約のオファーが届いた。米ニューヨーク州で育った帰国子女でもある常松は、ビジネスの世界にも興味を抱いており、米金融業界大手のゴールドマン・サックスから内定を得ていたが、野球継続を決断。１６日には自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で「Ｃｈｉｃａｇｏ Ｃｕｂｓとマイナー契約を締結しました。長く険しい道のりだと思いますが、楽しみながら一歩一歩這い上がります。応援よろしくお願いいたします！」と投稿していた。

◆常松 広太郎（つねまつ・こうたろう）２００３年１０月２７日、横浜市生まれ。２２歳。父の仕事の都合で米ニューヨーク州で育つ。慶応湘南藤沢中から慶応湘南藤沢を経て、慶大では３年春にリーグ戦初出場。通算３７試合で１３３打数３５安打の打率２割６分３厘、４本塁打、１９打点。好きなプロ野球選手は阪神・佐藤輝明。好きな言葉は「粗にして野だが卑ではない」。１８５センチ、８９キロ。右投右打。