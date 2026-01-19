昨季限りでロッテを退団した荻野貴司外野手（４０）が、チェコ野球「ドラチ・ブルノ」に移籍することが１９日、同球団の公式ＳＮＳで発表された。球団は前日から現地時間の同日午前８時に「衝撃的ニュース」の発表を告知しており、「チェコ野球史において最も重要な移籍の一つを完了させた。クラブは誇りをもって、日本プロ野球の長年のスターであり、その世代を代表するリードオフマンの１人である荻野貴司選手の加入を発表します」とした。

荻野は球団を通じ「プロキャリアのすべてを日本で過ごしてきたので、ブルノへの移籍は私にとって新しく、とても刺激的な挑戦です。ドラチ・ブルノの勝利の文化と頂点を目指す姿勢に強く惹かれました。自分の経験を持ち込み、毎日全力でプレーし、チームがさらに歴史へ近づく手助けをしたい」とコメントした。

ドラチ・ブルノは８球団で構成されるエクストラリーガに所属。昨季は４年連続２６回目となる優勝を果たした。優勝回数では３度で２位タイの２チームををぶっちぎり、圧倒的な強さを誇る強豪に、荻野が加入する。

荻野は奈良・郡山高、関学大、トヨタ自動車を経て０９年ドラフト１位でロッテに入団。２０１０年３月２０日の西武戦（西武Ｄ）でプロ初出場を果たした。ＮＰＢ通算１１４６試合に出場し、４９本塁打、３２０打点、２６０盗塁、打率２割８分３厘。昨季はプロ１６年目にして初めて１軍出場機会がなかった。

このオフは球団からのコーチ打診を断って現役続行を選択。昨年１２月５日には海外挑戦を視野に入れていることを明かし、「（海外も含め）現役でプレーすることにこだわりたい。それもいい経験になる」と話していた。衰え知らずの４０歳ベテランは、新天地でも躍動する。