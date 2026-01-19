「豊田合成ブルーファルコン名古屋」が強豪になり得た理由

「豊田合成ブルーファルコン名古屋」が強豪になり得た理由
就任当時の田中監督
ハンドボール界を席巻しているチームがある。
リーグ５連覇、日本ハンドボール選手権大会６連覇と圧倒的な強さを見せているのが国内トップリーグのリーグＨに所属する豊田合成ブルーファルコン名古屋だ。
ここ数年の成績を見てみよう。
2015-16 16試合 5勝11敗 7位
2016-17 16試合 7勝8敗1分 5位
2017-18 24試合 15勝6敗3分 4位
2018-19 24試合 18勝5敗1分 3位
2019-20 27試合 17勝5敗5分 3位
2020-21 20試合 18勝1敗1分 優勝
2021-22 20試合 16勝3敗1分 優勝
2022-23 22試合 19勝2敗1分 優勝
2023-24 24試合 23勝 1分 優勝
2024-25 26試合 22勝3敗1分 優勝
2025-26 13試合 13勝 ※シーズン途中
シーズン初優勝（2020-21）
成績を見るとターニングポイントとなっているのは大きく勝ち越した2017-18シーズン。そこに至るには大きく２つの理由があった。その１つが会社の協力だ。当時、選手たちは仕事をしながら終業後にハンドボールの練習に励んでいた。そのため終業時間もまちまちで全員で練習することも難しくまた練習後に体のケアを行うことも時間的に難しかった。しかし会社の協力により2016年から15時あがりが徹底され全員での練習が可能となり、さらに時間的に体のケアも可能となった。
そしてもう１つは2017年の田中茂監督の就任だ。田中監督は指導者になるべくハンドボール大国スペインで学びその後日本ハンドボールリーグ機構ＧＭやＪＯＣ専任コーチングディレクターも務めた。就任後取り組んだのが選手のマインドの変革。日本一になるために何が必要かを徹底的に追及し練習に対する甘えを許さず、またチームの約束事の徹底を図った。その当時キャプテンを務めていた今村彰伸さん（現チーム事務局スタッフ）は「ほんとにきつかったです（笑）」と語る。また、選手時代リーグの優勝を見ることなく引退した今村さんは「日本一は夢のまた夢だったが優勝するチームに成長し本当に感慨深い」と語る。
今シーズンの戦いを見ても、チームと会社が一丸となり作り上げてきた豊田合成ブルーファルコン名古屋の常勝はまだまだ続きそうだ。
