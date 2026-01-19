数秒で好き・嫌いを判断、待てない視聴者…［エンタ月評］桧山珠美（コラムニスト）

今年もあとわずか。

秋ドラマを振り返ると、バラエティーに富んだ見応えのある作品がそろっていたように思う。個人的には、「ひらやすみ」（ＮＨＫ）や「ぼくたちん家」（日本テレビ）のようなほのぼのとした日常を描くドラマに心を動かされた。特別な事件や劇的な展開はないが、人と人との体温を感じる関係性や相手を思いやる姿に、こんなふうに優しさが息づく社会であってほしいとつくづく思わされた。

これら２作品は世間の評判もおおむね良好だった。一方で、評価が大きく割れたドラマもあった。「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（フジテレビ）＝写真＝だ。三谷幸喜が２５年ぶりに民放ゴールデン帯の連続ドラマの脚本を手掛けた。舞台は１９８４年の渋谷。青春群像劇で半自伝的要素を含む完全オリジナルストーリーと聞けば、期待しないほうが難しい。

しかも、主演の菅田将暉に加え、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波、戸塚純貴、ひょうろく、野間口徹、坂東彌十郎、小林薫、井上順……と脇を固める俳優陣も実に豪華。前評判は間違いなく、今クール期待度Ｎｏ．１だったはずだ。

ところが、第１話放送直後、いや放送中から、ＳＮＳは「つまらない」「期待外れ」「俳優の無駄づかい」などなど辛辣（しんらつ）な言葉であふれ返った。正直に言えば、私は面白く見ただけに、その反応との乖離（かいり）に愕然（がくぜん）とした。

それにしても、だ。連続ドラマの初回を見ただけで、いったい何がわかるというのだろう。なかには「数分で見るのをやめた」「時間の無駄だと思ったから切った」というものもあったが、わずか数分で判断されてはたまったものではない。

思うに、今の視聴者は、とにかく待てない。ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）などのスワイプ視聴に慣れ、数秒で「好き・嫌い」を判断し、合わなければ即座に送り飛ばす。その感覚で、物語が立ち上がる前に「合わない」と切り捨てる態度につながっているように思う。しかも、彼らは発信力もあり、ご丁寧に「つまらなかった」と広めてくれるのだから始末が悪い。

昨今のヒット曲はイントロが短い、というのにも通じるが、「すぐに惹（ひ）きつける」ことがなによりも重視される時代なのだ。そうした環境では、「もしがく」のように、一話一話積み重ね、ゆっくりと世界を立ち上げていく連続ドラマはどうしても不利になる。

連続ドラマを、連続をドラマとして見る。一話ずつ積み重なっていく物語を、最後まで見届けようという視聴者が減っているのだとしたら、それは作品にとっても、視聴者にとっても、あまりにも不幸なことではないだろうか。

「もしがく」は毎回、渡辺謙が語るシェイクスピア作品の言葉から始まる。最終回では、「終わりよければ、すべてよし 途中の道がどうであれ」という一節が使われていた。が、この言葉は、連ドラは最後まで見よ、という私たち視聴者への警告のように思えた。