『ゲーム・オブ・スローンズ』シリーズ最新作『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』配信開始！日本語吹替版も配信決定

HBOオリジナルドラマ『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』が、本日1月19日（月）U-NEXTにて独占配信開始。また、杉田智和＆釘宮理恵による日本語吹替版も配信決定！

騎士と少年の異色コンビによる冒険譚

ジョージ・R・R・マーティンの原作小説をドラマ化した『ゲーム・オブ・スローンズ』。ウェスタロスという架空の大陸を舞台に、“鉄の玉座”をめぐる王家の壮絶な戦いを描き、2011年の放送開始から、圧倒的スケールと緻密なシナリオが高く評価され、エミー賞やゴールデングローブ賞など数多くの賞を受賞するヒット作となった。全8章で幕を閉じた『ゲーム・オブ・スローンズ』だが、2022年には本編の200年前に起こったターガリエン家の激しい王位継承争いを描いた『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』が放送され、HBO史上最多視聴者数記録を樹立するなど、今なお国内外で多くのファンを持つ一大歴史ファンタジーとなっている。

新たに配信される本作『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』は、ジョージ・R・R・マーティンの同名小説をベースに、本編の100年前、ターガリエン家の争いが明けたウェスタロスで繰り広げられる、騎士ダンクと従士の少年エッグの旅を描く。これまで発表された『ゲーム・オブ・スローンズ』『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』2作をつなぐ物語として、制作発表時から多くの注目を集める本作。王家ではないひとりの騎士ダンクを主人公に、ターガリエン家の王族、諸家の騎士、町の民など、彼が道中で出会うさまざまな人物との絆や成長を描く、全く新たな「ゲースロ」シリーズとなっており、ユーモアを交えたコミカルな掛け合いにも注目の冒険譚だ。

【あらすじ】

ターガリエン家の激しい王位継承争いが終わり、一時の平穏を保つウェスタロス。師のサー・アーランを失い放浪するダンクは、騎士として生計を立てるため、馬上槍試合への出場を目指し旅に出る。王家が集うアッシュフォードの試合会場へ向かう道中、ダンクは坊主頭の少年エッグと出会うが、少年はダンクの従士になることを志願し…。人々から“最後のドラゴン”の記憶が消えていない七王国で出会ったダンクとエッグ、2人を待ち受ける強大な敵と、過酷な宿命とは？

杉田智和＆釘宮理恵が主人公コンビを吹き替え

さらに、U-NEXTオリジナルとなる日本語吹替版の配信が決定。本作の吹替には、主人公ダンク役に杉田智和、彼の従士となる少年エッグ役に釘宮理恵がそれぞれ出演。同じく今年2月に劇場版新作の公開を控える、人気アニメ『銀魂』で坂田銀時役と神楽役を演じる2名の声優が、本作の吹替でもコミカルな掛け合いを繰り広げる。

その他にも、小野大輔、Lynn、仲村宗悟などの人気声優陣が物語の鍵を握る主要キャラクターの吹替を務める。本作の日本語吹替版は、字幕版の第6話配信と同日の2月23日（月）より全6話が一挙配信開始予定で現在制作中だ。

『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』配信情報

【字幕版】2026年1月19日（月）第1話配信（以降毎週1話ずつ配信、全6話）

【吹替版】2026年2月23日（月・祝）全6話一挙配信

『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』は、本日1月19日（月）12:00よりU-NEXTにて独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

