【第1〜2話無料】英国クライムサスペンス『EXPO３−爆発物処理班−』2月1日（日）より日本初放送

『ライン・オブ・デューティ 汚職特捜班』のプロデューサーが手掛ける緊迫のサスペンス『EXPO−爆発物処理班−』第3弾が、2月1日（日）よりWOWOWにて日本初放送となる。（第1〜2話は無料放送）

ノンストップサスペンスの最新シーズン

英国ドラマ好きに好評の『ボディガード −守るべきもの−』や『ライン・オブ・デューティ 汚職特捜班』を企画したジェド・マーキュリオらが製作総指揮。ロンドン警視庁・爆発物処理班のラナ・ワシントンが爆弾テロに挑む、ノンストップサスペンスの第3シーズン。

これまで連続爆弾テロ事件を解決し、ドローン爆弾も使う危険な一味と激闘を繰り広げてきたラナらのチーム。新たに、標的の人物のそばに“告白か死か”と書いた紙を置く犯人が、ロンドン市内で繰り返す連続爆破事件の謎に挑む。ラナらによる最新型爆弾の解除がディテール豊か＆緊迫感たっぷりに描かれる上、爆弾を通じて犯人像を推理していく趣向が出色。

これまで以上に展開はスピーディーで、つい全話一気に見たくなる。タイトル中の“EXPO（エクスポ）”とは爆発物処理官の別称。出演は『ライン・オブ・デューティ』でケイトを演じたヴィッキー・マクルアら英国ドラマファンにおなじみの面々。

あらすじ

ロンドン警視庁・爆発物処理班のラナは以前の事件で心に傷を負う。大量の鎮痛剤を持ち歩く彼女を同僚ソニアは心配する。そんなラナのチームは新たに、乗り捨てられたタクシーに爆発物が仕掛けられているらしいと通報を受けて現場へ。ラナはタクシーに乗せられていた男性ネッドを発見。彼のそばには“告白か死か”と書かれた紙があったが、救出されたネッドは何も語ろうとしない。

今度はある大学の構内で爆薬が見つかる。２度のアフガン遠征をともにし、ラナと旧知の仲であるチームの新メンバー、リッチは地下に閉じ込められていた女性を発見。だが犯人は水道管を爆破して女性を溺死させようとし、リッチは溺れる女性を懸命に救おうとするが……？

『EXPO３−爆発物処理班−』はWOWOWにて2月1日（日）より日本初放送。WOWOWオンデマンドにてアーカイブ配信。（海外ドラマNAVI）

