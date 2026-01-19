東京おかしランドに「大人のアルフォートSHOP」--お酒を組み合わせた特別なアルフォートが買える！
ブルボンは1月21日〜3月18日、東京駅一番街の「東京おかしランド」に、特別なアルフォートを取り扱う「大人のアルフォートSHOP」をオープンする。営業時間は、9：00〜21：00。
ブランドカラーの青を基調とした落ち着いた雰囲気の店舗では、アルフォート史上初となるお酒を組み合わせた特別な商品を展開する。
「大人のアルフォートアソートワイン」(800円)は、ワインの粉末酒を加えたチョコレートを、「大人のアルフォートラム」(800円)には、ラムの粉末酒を加えたチョコレートを使用している。チョコレートに合わせるビスケットは同商品専用のもので、それぞれブドウ果汁、ラム酒が入っている。
2種類の味が楽しめる「大人のアルフォートアソートワイン＆ラム」(1,600円)も用意する。
「東京アルフォートSAKE」(1,500円)は、清酒風味の粉末酒を加えたチョコレートと、岩塩を加えたこの商品専用のビスケットを組み合わせた。チョコレートには、東京駅や東京スカイツリーなどのレリーフを施している。
