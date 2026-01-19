境港直送紅ずわい蟹の恵方巻も！スーパーセンター「PLANT」が恵方巻の予約受付中！
PLANTは1月29日まで、恵方巻の予約受付を、SUPER CENTER PLANT全店およびネットオーダーで受け付けている。
恵方巻のラインナップ
今年の恵方巻には、一年の幸福を願う「ご祈祷海苔」を使用し、中トロや生サーモンを盛り込んだ「極太巻」や、境港直送の紅ずわい蟹を贅沢に使った「お手頃サイズの境港直送 紅ずわい蟹三昧巻」、人気の太巻をハーフサイズでセットにした「厳選太巻3種セット」などを取りそろえる。
予約特典として、PLANT Payでの決済で本体価格の5%を還元する。そのほか、抽選で5名にお米5kgをプレゼントする企画も用意している。
