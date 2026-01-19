µÜËÜÍ¥ÂÀ¤¬¾ú¤·½Ð¤¹¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡Öº£¤Î±ºÏÂ¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼þ°Ï¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£¡È¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¡É¤â¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÏJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹±Îã¤Î²Æì¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÏACL¥¨¥ê¡¼¥È¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ëÂç²ñ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹ÔÁ°¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÂç²ñ¤Ç¤â¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òËÜµ¤¤Ç³Í¤ê¤Ë¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢±ºÏÂ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡¡ºÆÇ¤£³¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÁ°¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤ä¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££±·î12Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Î°µå¡Ê£±¡¢£²ËÜÌÜ¡Ë¡¢²ÆìSV¡Ê£³ËÜÌÜ¡Ë¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î¥Ð¥é¤Ä¤¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°£±¤Ä¼è¤Ã¤Æ¤â°Õ¼±¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¡¹¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢16Æü¤Î»¥ËÚÀï¤Ç¤ÏÃå¼Â¤ËÎÉ²½¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿µþÅÔ¤«¤é£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿µÜËÜÍ¥ÂÀ¤Ï18Æü¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¡£¹¶·âÌÌ¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÀÐ¸¶¹¶µ¤Ê¤É¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤ÊÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÌò³ä¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢Ìò³ä¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤»þ¤Ç¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿·úÊª¤Î£²³¬¤«¤é´Ñ¤Æ¤¤¤¿µÜËÜ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¿§¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤ä¡¢¼þ¤ê¤Î¶á¤¤Áª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤ò°Õ¼±¤·¤Æ´Ñ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÅöÁ³¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢µÜËÜ¤Ï²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼þ¤ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¶¦Í¤ò¿Ê¤á¤ë»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¥Á¡¼¥à¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤âÀµÄ¾¡¢¸áÁ°Ãæ¤ÎÎý½¬¤Ï¸á¸å¤Û¤É³èµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸á¸å¤Ï¤Þ¤ºÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£¥¢¥Ã¥×¤Î»þ¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»ÏÆ°¤«¤é£²½µ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢²Æì¥¥ã¥ó¥×¤â½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨ÈùÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢±ºÏÂ¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¿®¤¸¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µÜËÜ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¤¬¡¢¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤É¤óÊ¹¤¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢µÜËÜ¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯Ìò³ä¤ÏÂç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡±ºÏÂ¤¬º£¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼éÈ÷¤â¡¢µÜËÜ¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¤ò³è¤«¤·¤ä¤¹¤¤¡£170¥»¥ó¥Á¤È·è¤·¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤¿¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢µþÅÔ¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¸å¤í¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¡¢¹¶¼é¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡È¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤¤¤¦É®¼Ô¤Ê¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢µÜËÜ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦É¾²Á¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£º£¤Ï¤½¤³¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¸Ä¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÎÏ¤ÏJ£±¤Ç¤â¶þ»Ø¤È¸«¤é¤ì¤ë±ºÏÂ¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤ä¤ä¤ª¤È¤Ê¤·¤¤°õ¾Ý¤â¼õ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂç¤¤¯¾¡Î¨¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¡¢Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¾¡ÅÀ¤òÍî¤È¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¥º¥ë¥º¥ë¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÇµÜËÜ¤ÏµþÅÔ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀË¤·¤¯¤âÆ¨¤¹·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö±ºÏÂ¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ï¤ä¤Ï¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤ÈµÜËÜ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥Á¡¼¥à¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¤È¤³¤í¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î´Ä¶ºî¤ê¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤è¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿Ìò³ä¤ò¼«Éé¤¹¤ëµÜËÜ¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â´¬¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢º£¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µþÅÔ¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦Ìò³ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤Î±ºÏÂ¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¬¤¯¡¢´¬¤«¤Ê¤¤¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤·Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2023Ç¯¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎKMSK¥Ç¥¤¥ó¥º¤«¤éµ¢´Ô¸å¡¢¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¾ì¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤º¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤À¤¬¡¢Åö»þ¤È¤Ï¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É¡¢Íê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡¢Î¾Êý¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Èà¤¬¸å¤í¤«¤éÈ¯¤¹¤ëÀ¼¡¢¶ÉÌÌ¤Ç¸«¤»¤ëÆ®»Ö°î¤ì¤ë¼éÈ÷¡¢¹¶·â»²²Ã¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢±ºÏÂ¤Ë¥×¥é¥¹¤Î¤â¤Î¤ò¤â¤¿¤é¤¹´üÂÔ¤Ï¹â¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü²Ï¼£ÎÉ¹¬
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
