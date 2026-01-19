「日本サッカー界に大打撃だ」日本の朝を騒然とさせた悲しいニュースに韓国メディアも愕然「エースが倒れた」「ドミノ倒しのように…」
久保建英を擁するレアル・ソシエダは、現地１月18日に開催されたラ・リーガ第20節で、首位のバルセロナをホームに迎え、２−１で勝利を収めた。
この試合でアクシデントが発生したのが66分だ。カウンターでスプリントした際に左足のハムストリング付近を痛めた久保がピッチに倒れ込み、起き上れないまま、ストレッチャーに乗せられて交代を余儀なくされたのだ。
日本代表の主力の負傷に、日本の朝が騒然となったなか、韓国のメディアもこのニュースに反応。『スポーツ京郷』は「日本サッカー界に大打撃だ。エースの久保建英が倒れる。バルセロナ戦でハムストリングを負傷、日本代表に“ドミノ倒し”のような故障者が続出」と報じた。
「日本代表のエース久保建英（レアル・ソシエダ）が倒れた。欧州の選手の負傷が相次ぐなか、主力選手までもが戦線離脱する事態に、日本サッカー界は危機感を強めている」
「ハムストリングの負傷は長期離脱につながる可能性があり、日本サッカー界を不安にさせている。主力選手の南野拓実（モナコ）は前十字靭帯断裂で、今シーズンはもちろん、ワールドカップ出場も危ぶまれる状況となっている。鎌田大地（クリスタル・パレス）も先月にハムストリングを負傷し、戦列を離れており、日本代表は負傷者続出の懸念に直面している」
また、『スポータルコリア』も「森保監督の日本に暗雲が垂れ込めている。日本は北中米ワールドカップで優勝すると誇らしげだったが、その後に攻撃の主力選手を失った。南野、鎌田に続き、久保も負傷だ」と伝えている。
調子が上がってきただけに、残念な離脱となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保が負傷したショッキングなシーン
