シャビ・アロンソがブンデス復帰？ フランクフルトが興味と現地報道「会談し、就任の可能性を探りたいと考えている」
堂安律、小杉啓太、神代慶人を擁するドイツの名門フランクフルトは１月18日、ディノ・トップメラー監督との契約解除を発表した。
就任３年目の今季は、やや苦戦したか。チームはここまで７勝６分け５敗で７位。失点数がリーグワーストタイの39と守備に課題が見られる。
そんなチームの後任監督は誰になるのか。ドイツのメディアによると、12日にレアル・マドリーの監督を解任されたシャビ・アロンソが候補の一人だという。過去にブンデスでレバークーゼンを無敗優勝に導いたこともある44歳だ。
『SPOX』は「シャビ・アロンソはブンデスリーガに復帰するのか？」と見出しを打った記事で、現地大手紙『BILD』の報道を次のように紹介している。
「フランクフルトは、最近レアル・マドリーを解任されたスペイン人の招聘に興味を示している。スポーツディレクターのマルクス・クロシェ氏は、アロンソと会談し、就任の可能性を探りたいと考えている」
もっとも、「アロンソがレアル・マドリーを電撃退団した後、他のトップクラブからのオファーを待たずに、大きなステップダウンを選択するかは疑わしい」とも伝えており、招聘はそう簡単ではないと見られている。
クラブは他にも、現在無所属のエディン・テルジッチ、マルコ・ローゼ、ロジャー・シュミットらをリストアップしている模様。フランクフルトでは現在、U-21チームのデニス・シュミットと、U-19チームのアレクサンダー・マイヤーが暫定で指揮を執っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
