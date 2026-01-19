俳優の新木優子が自身のInstagramを更新し、BLACKPINKのJISOO（ジス）との2ショットを披露した。

【写真】BLACKPINKジスと新木優子が顔を寄せ合いシンクロポーズでの美しい2ショット

■BLACKPINKの東京ドーム公演参戦した新木優子＆ジスのシンクロポーズ

BLACKPINKは、2026年1月16日から18日の3日間にわたり東京ドームにて来日公演『BLACKPINK WORLD TOUR 〈DEADLINE〉 IN TOKYO』を開催した。新木は、ピンクのハートの絵文字と共に「#blackpink」「#deadline」というハッシュタグを添えてライブ観戦を報告し2ショットを披露した。

公開した写真は、示し合わせたかのように顔を寄せ合い、柔らかい微笑みを浮かべているふたりの姿を捉えたものだ。新木は、温かみのある赤のニットにグレーのスカートを合わせたエレガントなスタイルを披露。対するジスは、おなかチラ見えのヘルシーなブラックコーデで並んだ。新木は片手を、ジスは両手を頬に添えたポーズで笑顔を見せている。

新木はファッションブランド「Dior（ディオール）」のジャパンアンバサダー、ジスは同ブランドのグローバルアンバサダーを務めており、これまでも国境を越えた温かい親交を深めてきた。SNSには「眼福」「姉妹みたい」「ふたりとも綺麗すぎる」「最高のふたり」といった絶賛する声が続々と集まっている。

■ジスとの再会にはにかんだ笑顔を浮かべるSHIHOの長女・サラン

モデルのSHIHOも自身のInstagramを更新し、その娘でモデルのサランとジスとの微笑ましい2ショットと自身も加わった3ショットを投稿している。

SHIHOとジスの縁は、2026年1月3日の投稿でも報告された。韓国の美容院でジスと偶然出会った際の2ショットは大きな反響を呼んだが、今回はここ日本での劇的な再会となった。

SHIHOは「Saran’s memories of last night with JISOO（ハートマーク）」と綴り、2枚の写真を披露。そこには、ジス自らがカメラを持ち、優しくサランを紹介するように手を差し伸べたポーズで写っている。サランのはにかむような笑顔が印象的だ。もう1枚は、中央に両手でハートを作るジス、右側には指ハートを作り満面の笑みを見せるSHIHO、左側には両手を前に組み微笑を浮かべるサランが並んでいる。SHIHOは、「いつもクールなサランが、珍しくすんごく緊張していて、会えて、すっごく喜んでいた！忙しい中、時間と貴重な機会を作ってくれたジスちゃんに感謝です」と感謝の思いを記した。

SNSには「Cute！」「So beautiful」「緊張サランちゃんも可愛い」といったコメントや黒とピンクのハートの絵文字がたくさん寄せられている。

サランは自身のInstagramにてジスとピッタリ寄り添う2ショット（3枚目）も披露した。