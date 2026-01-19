嵐の公式Instagramが更新され、2008年11月にリリースされた「Beautiful days」のジャケット写真が公開された。

■嵐「Beautiful days」ジャケット公開

「Beautiful days」は、2008年10月期に放送された、二宮和也主演のTVドラマ『流星の絆』（TBS系）の主題歌。

公開されたのは「Beautiful days」通常版のジャケットで、ブラウンを基調とした衣装を纏った5人が二宮をセンターに横一列に並び、美しいサンセットをバックに波辺に佇んでいる。前髪重めの松本潤、ウェイビーな外ハネロングヘアの相葉雅紀の姿も新鮮だ。

SNSには、「ドラマも歌も最高に良い！」「ラストライブでもう一度聴きたいな」「国立、大雨での歌唱思い出すな」「イントロから沁みる」「松潤が別人に見える」「うたばんも思い出す」「涙チョロリーやｗ」「名曲きた！」「パーマな相葉ちゃんも大優勝」などのコメントが寄せられている。

