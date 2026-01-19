白石麻衣が自身のInstagramを更新し、ファン待望の『白石麻衣 2026年カレンダー』オフショットを続々と公開している。

【写真】白石麻衣が柔らかな日差しの中で見せる美麗スマイル

■柔らかな日差しの中での美麗スマイル＆花越しの可憐な横顔

『白石麻衣 2026年カレンダー』のオフショットやアザーカットを連日公開している白石。

本投稿は、キラッと輝く魔法の杖の絵文字を添えて1枚の写真を披露した。柔らかな日差しの中で輝くような笑顔を浮かべている幻想的なショットは、その無邪気な表情が印象的だ。SNSには「笑顔が素敵すぎる」「国宝級の笑顔」「女神な笑顔」「透明感がすごい」といった絶賛コメントが集まっている。

別の投稿では「アザーカット」と綴り、黄色い花越しに美しい横顔を捉えた写真を披露している。こちらにも「今世紀最高の美」「花もかすむ美しさ」「女神降臨」といった声が寄せられている。

■スタッフ公式Xには青空をバックに爽やかスマイル＆星が輝くショットが

スタッフ公式Xでは、「1枚目は絵に描いたような青空！2枚目はオフショット中のピース 楽しく撮影しましたー！」とコメント。白いワンピースの上にジャケットを羽織った白石が青空をバックに爽やかな笑顔を見せている姿（1枚目）と、柔らかな日差しを受けながら頬の横でピースを作っているショット（2枚目）を披露した。

「絵画みたいで綺麗すぎる」「ピースまいやん可愛い」といった声が寄せられている。

さらに「1番星みーつけた！」とコメントし、星の飾りを頭の上に乗せた、肩出しニットにバブーシュカ巻きのキュートなショットも公開。

こちらの投稿にも「まいやん星めっちゃ綺麗」「確実に一番星」「星よりも輝いてるまいやん」という絶賛コメントが集まっている。