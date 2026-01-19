ブロードエンタープライズ <4415> [東証Ｇ] が1月19日大引け後(16:00)に業績修正を発表。25年12月期の経常利益(非連結)を従来予想の6.5億円→7.5億円(前の期は5.6億円)に14.5％上方修正し、増益率が16.1％増→33.0％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の経常利益も従来予想の2.4億円→3.4億円(前年同期は3.4億円)に38.5％増額し、減益率が28.2％減→0.6％減に縮小する計算になる。



同時に、期末一括配当は引き続き未定とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高に関しましては、内装リノベーション「BRO-ROOM」及び大規模修繕工事「BRO-WALL」の受注が好調であり、当初の業績予想を上回る見込みとなります。 一方で、各段階利益の増加率が売上高の増加率に比べ相対的に小さかった理由といたしましては、原価率の高い「BRO-ROOM」「BRO-WALL」の受注が多かったこと及び個別債権の貸倒引当金の追加計上等の影響によるものです。 また、当該開示が今のタイミングとなった理由といたしましては、年末に向けての工事手配の最終調整や期末決算の費用計上（貸倒引当金等）について監査法人と協議を行っていたことによるものです。詳細につきましては 2026 年２月９日に予定しております決算発表にてご説明申し上げます。※ 上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は様々な不確定要素がございますので、予想数値と異なる場合があります。

