チェックイン時にスマホを預けるデジタルデトックスプラン、奥房総の亀山温泉ホテルが発売
亀山温泉ホテルは1月9日、自社ホームページ限定プラン「『無の贅沢』〜心身を整えるデジタルデトックスステイ〜」の販売を開始した。
「奥房総」亀山湖畔に佇む温泉旅館「亀山温泉ホテル」
同ホテルは、千葉県最後の秘境と呼ばれる奥房総に立地している。同プランでは、利便性の高い現代社会で疲弊した人々へ向け、あえてデジタル情報を遮断して自然の中で過ごすリトリート体験を提供する。
デジタルデトックス滞在イメージ
チェックイン時にデジタルデバイスを預かり、客室からはテレビやプロジェクターも撤去する。代わりに、亀山での過ごし方を記した手引書や、使い捨てカメラ「写ルンです」を配布し、自然の中で豊かな時間を過ごせる機会を提供。レイトチェックアウトなどの特典も付帯する。料金は1名1万9,800円〜。
「奥房総」亀山湖畔に佇む温泉旅館「亀山温泉ホテル」
同ホテルは、千葉県最後の秘境と呼ばれる奥房総に立地している。同プランでは、利便性の高い現代社会で疲弊した人々へ向け、あえてデジタル情報を遮断して自然の中で過ごすリトリート体験を提供する。
デジタルデトックス滞在イメージ
チェックイン時にデジタルデバイスを預かり、客室からはテレビやプロジェクターも撤去する。代わりに、亀山での過ごし方を記した手引書や、使い捨てカメラ「写ルンです」を配布し、自然の中で豊かな時間を過ごせる機会を提供。レイトチェックアウトなどの特典も付帯する。料金は1名1万9,800円〜。