赤い郵便集配車モデルも。スズキ エブリイ1/43スケール限定ミニカーの予約受付開始
ヒコセブンは1月13日、オリジナルブランド「CARNEL」から、ダイキャスト製1/43スケール(全長約8cm)、スズキ エブリイ (DA17V) 2015 郵便集配車とスズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 White、Silly Silver Metallicの3アイテムを、直営店の「モデルギャラリーHIKO7」および全国模型店にて予約開始した。
1/43 スズキ エブリイ (DA17V) 2015 郵便集配車：左前
今回発売する1/43スケールミニカーは、郵便の集配車として全国で運用されている「1/43 スズキ エブリイ (DA17V) 2015 郵便集配車」と、軽バンで人気を誇る「1/43 スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021」の2色(White、Silky Silver Metallic)。
1/43 スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 White：左前
1/43 スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 Silky Silver Metallic：左前
3アイテムとも、実車3Dスキャンから得られたデータを元に1/43スケールダイキャストモデルで可能な限り再現した。すべてクリアケース・台座付き。
価格は各8,800円。「1/43 スズキ エブリイ (DA17V) 2015 郵便集配車」は500台、「1/43 スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021」は各色300台の限定販売となる。
