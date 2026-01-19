中島大祥堂、希少な小豆を使用した「丹波大納言小豆あんバターケーキ」発売
中島大祥堂は1月13日、新商品「丹波大納言小豆あんバターケーキ」を、中島大祥堂各店舗およびオンラインショップで発売した。
「丹波大納言小豆あんバターケーキ」は、プレーンとショコラの2種を用意する
同商品は、希少な「丹波大納言小豆」を贅沢に使用し、バター100%のフィナンシェ生地と合わせた、素材本来の味わいを楽しめるスイーツ。丹波大納言小豆は、国内生産量の1%未満という希少価値を持ち、粒の大きさと風味の強さが特徴となっている。
ラインナップは、小豆のやさしい甘さとバターの風味が際立つ「プレーン」と、粒あんにベルギー産チョコレートを合わせリッチに仕上げた「ショコラ」の2種。
価格はプレーン6個入り1,382円〜。両方の味を楽しめるミックスセット(2,786円)も展開する。
ミックス12個(各6個)／2,786円(税込)
