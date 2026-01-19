お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が19日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、解散総選挙を巡る政局の動きに率直な意見を述べた。

番組では、高市早苗首相による衆院解散の大義についてスタジオで議論。自維政権に対する信を問うことが大義になるのか、高市内閣の支持率が高いうちに解散に打って出る政権の思惑などが話し合われた。

また、各党が公約に打ち出すとみられる消費減税については、元財務省職員で国際弁護士の資格を持つ信州大の山口真由特任教授が「国民に向けてサービスしているけど、各政党とも本当にこの状況で5兆円、15兆円のことをやるっていうことを、実際にはそれは難しいんだろうと思ってやっているところがあると思う」と、実現性に疑問符を付ける場面があった。

意見を聞かれた大久保は、国民不在で動く政局に嫌悪感を口に。「今、話を聞いてて、勝てるから解散するとか、1票でも国民の票が欲しいから消費税（の減税）を恒久的にやりますとか、中道とか。言い方はあれですけど、なめられてるのかなっていう気もする、国民」と痛烈に指摘した。

さらに「ホントにわけの分からない形の選挙に突入していく感じがするので。自分でちゃんと情報を取りに行って、自分で調べて、1票を投じるのが大事なんだなと思っている」とまじめに語った。

MCのフリーアナウンサー石井亮次は「それに尽きますよ」とうなずいていた。