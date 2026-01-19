タレントの江口ともみ（57）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。夫でお笑い芸人つまみ枝豆（67）との結婚について、母に反対されていたことを明かした。

父は会社役員で、お嬢様育ちの江口。

大学卒業後は一流商社の内定を辞退して芸能界へ。母は大反対で「私立の学校に、幼稚園からずっと、短大まで行っておりましたので。商社に入って結婚してっていうことをイメージしてたと思う」。

最終的には芸能界入りを許してくれたが、今度は枝豆との結婚に反対。「芸人さんっていうイメージがね。しかも、たけし軍団なので。服をまとっていないようなイメージがあるような団体ですので。反対してたんですけど、父は応援してくれていたので。少しずつ後押ししてくれた」と明かした。

また、プロポーズのエピソードも。「私は“白馬に乗った王子様で来てほしい”ってことを昔から言っていたんですけれども。（枝豆が）実家に来た時、白い全身タイツに白い自転車で来ちゃったんです。そしたら、また母は反対しますよね。“こんなところには心配して嫁には出せない”と」と回顧。

「ですけれども、もう1度きちんと身なりを整えて、あらためて実家にあいさつに来てくれまして。無事、結婚することができました」と説明した。