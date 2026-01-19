高市首相は、19日午後6時から記者会見で衆議院の解散を正式に表明する方針です。

高市首相はこの週末も公邸から動かず、解散に向けた準備をしていたとみられます。ある首相周辺は「納得いく説明になるかが選挙戦を左右するだろう」と話しています。

高市首相は午後6時から首相官邸で会見し、通常国会の冒頭23日に衆議院を解散すると正式に表明します。解散する理由やなぜこの時期を選んだのかなどを説明する考えです。

また、維新との連立合意で「2年間限定で食料品の消費減税の法制化に向け検討を行う」としている消費減税について、どういった言葉で説明するかも焦点です。

一方、新党中道は政策発表の会見を行い、食料品の消費税ゼロを打ち出しました。

立憲民主党 本庄政調会長「政府系ファンド､ジャパンファンドを作って、あるいは基金を取り崩してしっかり財源を確保した上で食料品の消費税ゼロや社会保険料負担の低減ということを実行してまいります」

基本政策では「生活者ファーストの政治の実現」を目指すとし「持続可能な経済成長への政策転換」「新たな社会保障モデルの構築」など5本柱を掲げ、目玉政策として恒久的な食料品の消費税ゼロを打ち出しました。

一方、両党の間で違いが指摘されていたエネルギー政策については「将来的に原発に依存しない社会を目指す」と明記されたほか、また、安保法制をめぐっては「自国防衛のための自衛権の行使は合憲」と盛り込まれました。