DJ KOO¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿²£ÉÍ¤È¤Î¿¼¤¤±ï¡Ö¹Á¤¬¸«¤¨¤ëµÖ¸ø±à¡×¤Ë¡Ö¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥¯¥é¥Ö¡×»×¤¤½Ð¸ì¤ë
TRF¤ÎDJ KOO¡Ê64¡Ë¤¬19Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ»ÔÌò½ê¤Ç¡¢¡Ö²£ÉÍ½ÕÀáº×2026¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç5²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±´ë²è¤Ï¡¢ÃÏ°è¤È³¹¡¦´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤Ç²£ÉÍ¤Î³¹Á´ÂÎ¤ËÂç¤¤ÊÅß¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¡£1·î20Æü¤«¤é3·î3Æü¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤·¡¢º£Ç¯¤Ç40Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Î½ÕÀá¡×¤È¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë½ÕÀá¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
DJ KOO¤ÏÆ±´ë²è¤Ç¹Êó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¸À¤ÇÌ¥ÎÏ¤òÉ½¤¹¤È¡Ö³¹¤´¤È¥Õ¥§¥¹¡ª¡×¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥Õ¥§¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÍè¤¿»þ¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊºÅ¤·¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÍýÁÛ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖºÇ¶á¤Ï¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£²£ÉÍ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥°¥ë¤Ã¤È²ó¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ø¹Á¤¬¸«¤¨¤ëµÖ¸ø±à¡Ù¡£40Ç¯Á°¡¢±ü¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥È¤ÎºÝ¤Î³Ê¹¥¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿§¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖTRF¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥¯¥é¥Ö¡×¤È²£ÉÍ¤È¤Î¿¼¤¤±ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï»³ÃæÃÝ½Õ²£ÉÍ»ÔÄ¹¤âÅÐÃÅ¡£Æ±´ë²è¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÂ³¤¡¢ÍèÇ¯Æ±¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖGREEN¡ßEXPO 2027¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö½ÕÀáº×¡¢GREEN EXPO¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£