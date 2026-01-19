ゲームで伊豆の野菜や卵・まんじゅうをゲット！伊豆・村の駅 ラスカ熱海で体験イベント
村の駅が運営する「伊豆・村の駅 ラスカ熱海店」(静岡県熱海市)は1月10日から、体験型イベント「毎週ワクワク！お楽しみカーニバル」を開催する。期間は2月1日まで。
毎週ワクワク！お楽しみカーニバル
地元客や熱海桜・梅まつりを楽しむ観光客に向け、わなげ・ルーレットなど家族で楽しめるイベントを実施する。
1月17日・18日は、輪を投げて入った場所に合わせた季節の野菜・くだものを獲得できる「野菜わなげ」(216円)を行う。20日は、静岡県産のブランド卵「富士の名月」を、ピンポン玉をつかめた数だけゲットできる「大寒たまご！たまごピンポンキャッチ！」(108円)を実施する。
1月24日・25日は、人気の温泉まんじゅうが最大5個当たる「黒麦まんじゅうルーレット」(216円)を開催する。31日と2月1日には、「梅まつり」にちなんだ「うめ釣り」イベント(324円)を実施。釣った数に応じて梅関連の景品をプレゼントする。
過去のイベントの様子
