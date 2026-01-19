ローソン、ゴディバとコラボしたウチカフェスイーツ3品を発売
ローソンは1月20日より、ゴディバとコラボレーションしたウチカフェスイーツ3品を、全国の「ローソン」にて発売する。
ローソンUchi Café×GODIVA ドゥーブルショコラ
まずは、クッキーガトーショコラ、チョコレートホイップ、生チョコレートクリームを重ねたショコラケーキ「ドゥーブルショコラ」。価格は486円となっており、沖縄エリアでは発売されない。
ローソンUchi Café×GODIVA ショコラロールケーキ
続いて、濃厚な「ショコラロールケーキ」。とにかく濃厚なチョコレートの味わいと、カカオの香りを楽しむことができるケーキで、価格は437円。沖縄エリアでは473円。
ローソンUchi Café×GODIVA フォンダンクッキーシュー
クッキー生地を重ねて焼き上げたシュー生地が特徴的な「フォンダンクッキーシュー」は、中にチョコレートクリームとチョコレートソースがたっぷり入ったチョコレートづくしのシュークリーム。価格は351円となっており、沖縄エリアでは発売されない。
