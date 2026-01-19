熱海のいちごスイーツ専門店が、旬のいちごとチョコの組み合わせを楽しむスイーツ販売
フジノネが運営するいちごスイーツ専門店「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」(静岡県熱海市)は1月10日から、いちご×チョコレートのスイーツ販売を期間限定で開始した。
「ごろごろいちごチョコ」ストロベリー味
期間中は、旬を迎える静岡県産などの国産いちごを、バレンタインシーズンに合わせて贅沢に楽しめる。
生いちごにチョコソースをかける人気商品「ごろごろいちごチョコ」には、新味の「ストロベリーチョコソース」(1,150円)が登場。酸味を抑えたオリジナルソースを使用し、ダブルでいちごを味わえる。
定番の「いちごミルクソフト」には、パリパリのチョコをかけた「チョコがけいちごミルクソフト」(550円)も初登場する。
いちごミルクソフトにパリパリチョコソース
そのほか、チョコショートケーキ大福や、いちごチョコ串といったメニューも用意する。
チョコショートケーキ大福
チョコショートケーキ大福