タレントの重盛さと美が1月17日、自身のInstagramを更新し、新年の挨拶とともに“美ボディ”ショットを披露し、ファンからは歓声があがっている。

重盛は《今年もよろしくお願いします 夕日が綺麗だった日》と挨拶。きれいな夕日のなかで、白と黒のボーダー柄のホルターネックのニットタイプのトップスに、黒のビキニパンツというセクシーな姿を披露。また、沈む夕日に向かう後ろ姿も投稿し、くびれたウエストやスラリと伸びた美脚が際立っている。

コメント欄にはファンから

《スタイル良すぎやろ。年齢を感じさせない》

《ほんまに30代かよありなえ》

などとパワーアップする美ボディに驚きが広がっている。

重盛といえば、かつて出演していたバラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ！』（フジテレビ系、以下『めちゃイケ』）からの“激変”が話題になった。

芸能記者が言う。

「2024年10月に重盛さんはランジェリー姿などセクシーなショットも収められている写真集『ANGEL』を自費出版。発売から1年以上が経った2025年11月1日にはその写真集が増刷になったことを自身のInstagramで報告しました。

写真集の売れ行きが好調だったこともあり、重盛さんのビジュアルへの注目度が高まり、同年11月中旬からX上で、以前に比べて重盛さんが垢抜けたといった指摘が相次ぎました。『めちゃイケ』時代はナチュラルメイクの印象が強かったですが、最近はノーズシャドウや涙袋メイクなどを取り入れ、髪色も明るい金髪に染めており、印象が大きく変わったと感じる人が多いようです」

重盛の“垢抜けビジュ”のせいか、17日に更新したInstagramのコメント欄には《めちゃイケの時より大人体型になった様な気がする》《若い時より圧倒的にいい》といった絶賛が寄せられている。また、写真集『ANGEL』は最後の写真集と告知されていたが、《今年もまた、写真集の発売期待したいです！》と新たな写真集の発売を期待する声も出ていた。

プライベートでは、重盛を支えるパートナーの存在を本誌「Smart FLASH」は報じている。2024年11月、重盛が「千鳥」のノブ似のイケメン男性と公園でデートする様子をキャッチ。重盛に男性との関係を直撃したところ、のろけながら交際を認めていた。

同棲はしていないものの、カレが重盛の家に来て手料理を振る舞うというエピソードも披露する一方、「20年間ずっと、ファンがいちばん大事です。彼氏よりもファンとの絆のほうが深いので、ぶっちぎりでファンが大好きです」と仕事への熱い思いを語っていた。

今回の投稿も、ファンへの熱い思いが詰まっているに違いない。