OriginalSelf¤Ï1·î15Æü¡¢¡ÖÉû¶È»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï¡¢¹ñÆâ¼çÍ×Éû¶È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à(HiPro Direct¡¢Skill Shift¡¢¥µ¥ó¥«¥¯)¤Ë¤ª¤±¤ë2025Ç¯2·î¡Á2026Ç¯1·î¤Î¸øÊç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Ç¡¼¥¿932·ï¤ª¤è¤ÓÀ®Ìó°Æ·ï23·ï¤òÆÈ¼«¤ËÊ¬ÀÏ¡¦½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£
¼çÍ×3ÇÞÂÎ¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï±ä¤Ù35Ëü¿Íµ¬ÌÏ(¿ä·×)¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åù¤Î¿Íµ¤°Æ·ï¤Ë¤Ï1¤Ä¤ÎÊç½¸¤Ë50¡Á100Ì¾¤Î±þÊç¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼ÒÂåÉ½¤ÎÎëÌÚæÆÂÀ»á¤Ï¡¢Ìó1Ç¯´Ö¤Ç932·ï¤Î¸øÊç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÉû¶È´õË¾¼Ô¤Î³èÆ°ÎÌ(Ç¯´Ö10¡Á50·ïÄøÅÙ)¤ÎÌó20ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤«¤éÌÌÃÌ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«17.3%¡£¤½¤³¤«¤éÀ®Ìó¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï23·ï(À®ÌóÎ¨2.5%)¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢°ì¸«Äã¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢»Ô¾ìÊ¿¶Ñ(¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¡¼¥ëÀ®ÌóÎ¨0.5%Åù)¤ä¡¢¿Íµ¤°Æ·ï¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤¬50ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖÄ¶¡¦Çã¤¤¼ê»Ô¾ì¡×¤Î¸½¾õ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢»Ô¾ì¾å°Ì0.1%¿å½à¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡ÖS¥é¥ó¥¯(Æ±¼ÒÉ¾²Á)¡×¤Î±Ä¶È¼ÂÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ÏÎß·×34¼Ò(½¸·×´ü´ÖÁ°11·ï¤ò´Þ¤à)¡£¤½¤Î¶È¼ï¤Ï¡¢¡Ö·úÀß¡×¡ÖÉÔÆ°»º¡×¡ÖÊªÎ®¡×¡ÖÀ½Â¤¡×¡ÖIT¡×¤ÈÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¡¢¥¨¥ê¥¢¤âÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Þ¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ËµÚ¤Ö¡£
¶¦ÄÌ¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖºÇ¿·¤ÎAI¡¦DX¥Ä¡¼¥ë(À¸À®AIÅù)¤ò»È¤¨¤ë¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¡×¤È¡¢¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÄË¤ß(»ñ¶â¡¢ÁÈ¿¥¡¢ºÎÍÑ)¤¬Ê¬¤«¤ë¶¦´¶ÎÏ¡×¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡£Ã±¤Ê¤ë¡Öºî¶È¼Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·Ð±Ä¤ÎÈ¼Áö¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬¡¢¹âÇÜÎ¨¤Î½ñÎàÁª¹Í(ÄÌ²áÎ¨17.3%)¤òÆÍÇË¤¹¤ë·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¼Ò¤Ïº£¸å¡¢¤³¤Î¡Ö900²ó°Ê¾å¤Î¥È¥é¥¤&¥¨¥é¡¼¡×¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿¡Ö¹â³ÎÎ¨¤ÇÀ®Ìó¤Ë»ê¤ëÄó°Æ¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤È¡Ö¼ÂÌ³Ä¾·ë·¿¤ÎAI³èÍÑ½Ñ¡×¤òÂÎ·Ï²½¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶È»Ù±ç¤Î¼Á¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
